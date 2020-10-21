Частный медцентр в Москве закрыли из-за нарушения мер против коронавируса

Роспотребнадзор закрыл частный медцентр «Клинический госпиталь на Яузе», расположенный в центре Москвы, из-за многочисленных нарушений мер профилактики коронавируса. Такую информацию в среду, 21 октября, распространил столичный оперштаб.

«В частности, в медцентре не проводились обеззараживание помещений КТ-центров после пациентов и палат стационара после выписки», — говорится в сообщении.

10 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 служба усилила контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности жителями Москвы. В связи с этим служба организовала рейдовые проверки, которые прошли в крупных торговых центрах, офисах и культурных объектах.

В рамках мониторинга было проверено 12 объектов торговли, из них в семи объектах были обнаружены нарушения — в шести магазинах «Пятерочка» и «Ашане». Лидером по количеству нарушений стала «Пятерочка» на Озерной улице.

Помимо этого, нарушения санитарно-эпидемиологических требований были установлены при проверке Театра Луны на Малой Ордынке, в Театре имени Моссовета, торговых центрах «Столица» и «Солнечный» (ЗАО) и Московском цирке на Цветном бульваре.

20 октября стало известно, что здания МГТУ имени Баумана могут закрыть из-за нарушений мер по профилактике распространения коронавируса после проведения проверки сотрудниками столичного управления Роспотребнадзора, которые прибыли в учебное заведение после получения информации о росте числа случаев заболеваемости COVID-19 среди студентов.

В Москве на сегодняшний день выявлено 377 017 случаев коронавируса с начала распространения инфекции. Скончался 6121 человек, выздоровели 279 973 пациента.

В России, по последним данным, выявлено 1 447 335 случаев COVID-19, в том числе 15,7 тыс. новых случаев за последние сутки. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.

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