Цирк на Цветном бульваре могут оштрафовать за нарушение мер по COVID-19

Московскому цирку имени Никулина на Цветном бульваре грозит штраф до 500 тыс. рублей за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 10 октября, пишет столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

«Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса <...>. В цирке частично нарушено соблюдение социального дистанцирования, отсутствуют санитайзеры в служебных помещениях. За выявленные нарушения предусмотрена ответственность по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ до 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

5 октября ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин сообщил, что кинотеатр сети «Каро» в ТРЦ «Атриум» могут оштрафовать на сумму до 500 тыс. рублей за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции.

В тот же день стало известно, что в Москве за неделю была приостановлена деятельность свыше 30 предприятий торговли за нарушение санитарных норм, в том числе и тех, которые были установлены в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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