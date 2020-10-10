Роспотребнадзор Москвы усилил контроль за соблюдением мер по COVID-19

Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности жителями Москвы. Об этом в субботу, 10 октября, сообщается на сайте столичного управления ведомства.

«В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией Управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности, направленных на предупреждение распространения инфекции», — говорится в сообщении.

В субботу прошли рейдовые проверки в крупных торговых центрах, офисах и культурных объектах. Так, в рамках мониторинга было проверено 12 объектов торговли, из них в 7 объектах были обнаружены нарушения: в шести магазинах «Пятерочка» и в магазине «Ашан». Лидером по количеству нарушений стала «Пятерочка» на Озерной улице.

Помимо того, нарушения санитарно-эпидемиологических требований были установлены при проверке театра Луны на Малой Ордынке, театре Моссовета, торговых центрах Столица и Солнечный (ЗАО) и в Московском цирке на Цветном бульваре.

В ведомстве подчеркнули, что юридическим лицам, нарушившим противоэпидемический режим, грозит административный штраф в размере до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

5 октября ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин сообщил, что кинотеатр сети «Каро» в ТРЦ «Атриум» могут оштрафовать на сумму до 500 тыс. рублей за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции.

В тот же день стало известно, что в Москве за неделю была приостановлена деятельность свыше 30 предприятий торговли за нарушение санитарных норм, в том числе и тех, которые были установлены в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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