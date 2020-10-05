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В Москве за неделю закрыли более 30 магазинов за нарушение санитарных норм

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В Москве за последние семь дней была приостановлена деятельность свыше 30 предприятий торговли за нарушение санитарных норм, в том числе и тех, которые были установлены в связи с распространением коронавируса. Такие данные привел в понедельник, 5 октября, глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

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«За неделю в Москве закрыт 31 магазин за нарушение масочно-перчаточного режима и других норм», — цитирует его «Интерфакс».

По его словам, специалисты Роспотребнадзора, а также ОАТИ (объединение административно-технических инспекций) и департамента торговли ежедневно проводят проверки объектов торговли и услуг на предмет соблюдения санитарных правил.

Чиновник напомнил, что с 12 мая ношение масок и перчаток в общественных местах является обязательным. Все в связи с нарушением этих правил временно приостановлена деятельность 93 магазинов.

Ранее в этот же день ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин сообщил, что кинотеатр сети «Каро» в ТРЦ «Атриум» могут оштрафовать на сумму до 500 тыс. рублей за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции.

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