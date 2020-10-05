Кинотеатр в центре Москвы могут оштрафовать за нарушение мер по COVID-19

Кинотеатр сети «Каро» в ТРЦ «Атриум» могут оштрафовать на сумму до 500 тыс. рублей за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 5 октября, рассказал ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин.

Он указал, что специалисты столичного управления Роспотребнадзора проводятся проверки соблюдения противоэпидемических норм в местах повышенного скопления людей.

«Сегодня в ТРЦ «Атриум» проводилось мониторинговое обследование кинотеатра сети «Каро». Были выявлены следующие нарушения: отсутствие УФ-облучателей в кинозалах, неполный контроль за наличием средств индивидуальной защиты — при входе в кинозал до посетителей в полном объеме не доводится информация о том, что у них должны присутствовать маски и перчатки», — цитирует Ядыкина «РИА Новости».

Эксперт уточнил, что за выявленные нарушения кинотеатру грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей или временное приостановление работы сроком до 90 суток.

Московские кинотеатры с 1 августа возобновили работу после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Работают они при условии заполнения зрительного зала не более чем на 50%.

При этом в конце сентября Роспотребнадзор призвал кинотеатры ужесточить масочный режим. Контролеры должны проверять каждые 15 мин нахождение зрителей в защитных масках во время сеанса.

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