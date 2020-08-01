В Москве и Подмосковье начали открываться кинотеатры и концертные залы

Кинотеатры, выставочные и концертные залы, а также театры в Москве и Подмосковье с 1 августа начали возобновлять работу после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Кинотеатры Москвы открываются 1 августа с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора. Я особых иллюзий не питаю, но, тем не менее, здесь две чаши весов: на одной — все давно соскучились по кино и говорят, что они пойдут на любой фильм. С другой стороны, всё-таки крупных релизов нет, есть значительные ограничения по наполняемости», — приводит слова гендиректора Объединенной сети кинотеатров Алексея Васясина «РИА Новости».

По мнению Васясина, кинотеатры не опаснее общественного транспорта или фитнес-клубов, однако в то же время у граждан есть фобии, связанные с массовым скоплением людей.

Кинотеатры в России возобновляют работу в разное время в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

17 июля сообщалось, что почти три четверти россиян соскучились по ощущениям от похода в кинотеатр, при этом свыше трети аудитории готовы посетить кинозалы сразу же после открытия.

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что с 1 августа в столице разрешается восстановить работу театров, кинотеатров, концертных залов, в которых имеется не более 3 тыс. посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%.

В Московской области работу театров, кинотеатров, выставочных, просветительских и рекламных мероприятий разрешили возобновить на тех же условиях с 31 июля.