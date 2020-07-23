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В Подмосковье объявили о третьем этапе снятия ограничений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Московской области с 31 июля разрешается проведение досуговых, культурных и развлекательных мероприятий в помещениях до 3 тыс. мест при условии загрузки не более 50%. Эта информация следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, опубликованного на портале регионального правительства в четверг, 23 июля.

Согласно документу, на указанных условиях разрешается возобновить работу игровых комнат в ТРЦ, театров, кинотеатров, выставочных, просветительских и рекламных мероприятий.

Физкультурные и спортивные мероприятия можно будет проводить без ограничения максимальной вместимости места проведения.

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С 1 августа в Московской области разрешается работа водного транспорта без ограничений. Также может быть возобновлена образовательная деятельность — общее, профессиональное, высшее образование. С этой же даты возобновляется реализация проекта «Активное долголетие» в регионе.

С 1 сентября в ресторанах, барах и кафе Подмосковья можно вновь курить кальян.

В то же время для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен режим самоизоляции до 9 августа.

Режим самоизоляции необходимо обеспечить по месту проживания, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев покидания места проживания для выгула домашних животных, выноса мусора, занятий спортом на открытом воздухе и прогулок не более двух человек вместе при условии соблюдения социальной дистанции.

Кроме того, в регионе сохраняются социальная дистанция и обязанность органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей обеспечить ее соблюдение и медицинские маски в местах общественного пользования.

Ранее, 17 июля, главный внештатный эпидемиолог минздрава Подмосковья Зинаида Труш допустила, что на следующей неделе регион может перейти к третьему этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

С 6 июля в Подмосковье возобновилась работа детских садов, а с 16 июля в парках области отменили обязательный масочный режим.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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