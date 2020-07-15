В парках Подмосковья с 16 июля отменяется масочный режим

Московская область переходит на новый этап снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса. Губернатор региона Андрей Воробьев подписал соответствующее постановление, которые было опубликовано на сайте подмосковного правительства.

Так, с 16 апреля в подмосковных парках культуры и отдыха отменятся масочный режим. При этом в общественном транспорте, магазинах, медучреждениях и иных общественных зданиях жителям по-прежнему необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты, в том числе масками и перчатками.

Кроме того, все предприятия общественного питания с 16 июля смогут возобновить свою работу в полном объеме. При соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора с 1 августа смогут открыться кинотеатры. Также с августа в Подмосковье разрешат проводить официальные массовые мероприятия.

С 13 июля Москва перешла на следующий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, с понедельника москвичам необязательно носить маски на улице, однако остается в силе масочно-перчаточный режим в общественном транспорте, магазинах и других общественных местах.

Также с этого дня столичные вузы снова начали принимать студентов и абитуриентов. Кроме того, возобновилась работа парков аттракционов, летних лагерей, детских секций и кружков, при условии что число посетителей будет составлять 50% от максимальной вместимости площадок.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 746 369 человек, умерли 11 770 пациентов, выздоровели ― 523 249.

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