Москва перешла к новому этапу снятия ограничений

Москва с 13 июля переходит на следующий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте столичного правительства.

В частности, с понедельника москвичам не обязательно будет носить маски на улице, однако остается в силе масочно-перчаточный режим в общественном транспорте, магазинах и других общественных местах.

Также с этого дня столичные вузы снова смогут принимать студентов и абитуриентов. В частности, появится возможность сдавать экзамены в очной форме. Тем не менее выбор формата вступительных испытаний останется за администрацией учебных заведений и Минобрнауки

Возобновляется работа парков аттракционов, летних лагерей, детских секций и кружков при условии, что число посетителей будет составлять 50% от максимальной вместимости площадок.

Кроме того, снимаются все ограничения в сфере бизнеса и других видов деятельности, кроме санитарных требований. Сотрудники компаний смогут вернуться в офисы, если руководство примет такое решение.

Несмотря на послабления, заместитель главного врача по медицинской части ГКБ № 52 Инна Самсонова посоветовала москвичам не расслабляться раньше времени и соблюдать меры предосторожности.

Следующий этап снятия ограничений в Москве начнется 1 августа. Тогда в столице возобновят кинопоказы, концерты и спектакли при условии присутствия не более 3 тыс. человек.

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