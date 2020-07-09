Врач оценила решение отменить обязательный масочный режим в Москве

Заместитель главного врача по медицинской части ГКБ № 52 Инна Самсонова посоветовала не расслабляться раньше времени и соблюдать меры предосторожности, комментируя в четверг, 9 июля, отмену с 13 июля обязательного масочного режима на улицах Москвы.

«Расслабляться нельзя. Вирус есть. Нужно носить маски при скоплении людей, обрабатывать руки. Я пока не вижу даты отмены, чтобы сказать — забудьте обо всем, и живите как раньше. Сейчас все методы актуальны, как и во время эпидемии», — сказала она в эфире НСН.

Также Самсонова рассказала, как снятие временных ограничений сказалось на общей ситуации. По ее словам, медики готовились к худшему, но этого не произошло.

«Мы напряглись, еще начиная с майских праздников, но прироста поступающих не было. После снятия ограничений, когда пришла теплая погода и на улицах появилось большое количество отдыхающих, мы опять ждали всплеска. Но на настоящий момент точно можно сказать, что количество прироста заболевших мы не видим, по крайней мере в нашей 52-й больнице», — отметила она.

По словам медика, сейчас среднее количество поступающих в больницу составляет от 34 до 40 человек, а раньше было 100–150.

Также Самсонова затронула тему второй волны пандемии. Она заявила, что этот вирус не похож на все известные, поэтому нельзя предположить, какой будет ситуация в дальнейшем, поэтому нужно быть готовыми и негативному сценарию.

Ранее в этот же день сообщалось, что в столице с 13 июля отменят обязательный масочный режим на улицах, сообщает телеканал «360». При этом горожане по-прежнему должны носить маски и перчатки в общественном транспорте, при посещении различных организаций и при входе в общественные помещения. Также сохраняются требования по соблюдению социального дистанцирования.

В Москве число новых случаев COVID-19 оказалось минимальным с 5 апреля: за сутки в городе было выявлено 568 новых зараженных.

Общее число горожан, у которых с момента распространения инфекции был выявлен коронавирус, составило 227 363. При этом суточный прирост заразившихся в столице оказался на уровне 0,25%, что является наименьшим результатом по стране. Скончались 4059 человек, выздоровели 162 086 пациентов.

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