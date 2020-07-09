В Москве обязательный масочный режим на улицах отменят с 13 июля. Это следует из указа мэра города Сергея Собянина, опубликованного в четверг, 9 июля, на портале градоначальника.

«<…> Гражданам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении на улице», — говорится в документе.

При этом горожане по-прежнему должны носить маски и перчатки в общественном транспорте, при посещении различных организаций и при входе в общественные помещения. Также сохраняются требования по соблюдению социального дистанцирования.

Все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению, за исключением санитарных требований, будут отменены с этого же числа.

С 1 августа, согласно указу мэра, в столице возобновят кинопоказы, концерты и спектакли при условии присутствия не более 3 тыс. человек.

Собянин также заявил о сокращении числа выявляемых случаев COVID-19 в Москве более чем в десять раз по сравнению с началом мая. Загруженность коронавирусных стационаров в городе уменьшилась в 3,9 раза, отметил градоначальник в своем блоге, указав, что пандемия «продолжает отступать».

Ранее в этот же день стало известно, что в Москве число новых случаев COVID-19 оказалось минимальным с 5 апреля: за сутки в городе было выявлено 568 новых зараженных.

Общее число горожан, у которых с момента распространения инфекции был выявлен коронавирус, составило 227 363. При этом суточный прирост заразившихся в столице оказался на уровне 0,25%, что является наименьшим результатом по стране. Скончались 4059 человек, выздоровели 162 086 пациентов.

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