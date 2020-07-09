Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В ВОЗ назвали маловероятным распространение бубонной чумы в России
Политика
В Кремле прокомментировали задержание Фургала
Политика
Минтрансу поручили оценить готовность аэропортов к возобновлению авиасообщения
Политика
В Госдуме назвали дату заседания рабочей группы по Конституции
Политика
Жириновский пригорозил сложением полномочий депутатами ЛДПР из-за Фургала

В Москве обязательный масочный режим на улицах отменят с 13 июля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве обязательный масочный режим на улицах отменят с 13 июля. Это следует из указа мэра города Сергея Собянина, опубликованного в четверг, 9 июля, на портале градоначальника.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«<…> Гражданам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении на улице», — говорится в документе.

При этом горожане по-прежнему должны носить маски и перчатки в общественном транспорте, при посещении различных организаций и при входе в общественные помещения. Также сохраняются требования по соблюдению социального дистанцирования.

Все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению, за исключением санитарных требований, будут отменены с этого же числа.

С 1 августа, согласно указу мэра, в столице возобновят кинопоказы, концерты и спектакли при условии присутствия не более 3 тыс. человек.

Собянин также заявил о сокращении числа выявляемых случаев COVID-19 в Москве более чем в десять раз по сравнению с началом мая. Загруженность коронавирусных стационаров в городе уменьшилась в 3,9 раза, отметил градоначальник в своем блоге, указав, что пандемия «продолжает отступать».

Ранее в этот же день стало известно, что в Москве число новых случаев COVID-19 оказалось минимальным с 5 апреля: за сутки в городе было выявлено 568 новых зараженных.

Общее число горожан, у которых с момента распространения инфекции был выявлен коронавирус, составило 227 363. При этом суточный прирост заразившихся в столице оказался на уровне 0,25%, что является наименьшим результатом по стране. Скончались 4059 человек, выздоровели 162 086 пациентов.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020