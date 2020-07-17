Подмосковье может перейти к новому этапу снятия ограничений

На следующей неделе Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщила главный внештатный эпидемиолог минздрава Подмосковья Зинаида Труш в пятницу, 17 июля.

Для введения нового этапа коэффициент распространения коронавируса должен опуститься ниже 0,5, и регион к этому подходит, передает «РИА Новости».

По состоянию на сегодняшний день в стационарах региона лечение проходят почти 800 пациентов с коронавирусом, на амбулаторном лечении находятся 28,8%. 68% выздоровели.

Ранее, 17 июля, стало известно, что за сутки в Подмосковье вылечились 349 пациентов с коронавирусом. Всего в регионе на данный момент выявлено 61 233 случая заболевания COVID-19, умерли 1033 человека.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.