В Подмосковье от коронавируса за сутки вылечились 349 человек

Число выздоровевших от COVID-19 в Московской области за сутки увеличилось на 349 человек. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«В Московской области еще 349 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 42 721 заболевшего», ― цитирует сообщение ТАСС.

Подмосковье занимает второе место среди российских регионов по числу выявленных случаев коронавируса, уступая только Москве. Всего в регионе на данный момент выявлено 61 233 случая заболевания COVID-19, умерли 1 033 человека.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 752 797 человек, умерли 11 937 пациентов, выздоровели ― 531 692.

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