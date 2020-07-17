Для полноты карантина: пандемия COVID-19 перейдет в эпидемию ожирения

Ученые из университета Копенгагена опубликовали в журнале Nature reviews статью, где подробно описали причины, по которым мир после самоизоляции рискует погрузиться в эпидемию ожирения. Они выделили пять факторов, обостряющих и без того сложную ситуацию с болезненной полнотой. Это и стресс, который многие привыкли заедать, и доступность холодильника при дистанционной работе, и увеличение количества бедных (показана взаимосвязь между социально-экономическим статусом и риском набора веса), и ограничение движения, и вынужденное одиночество, которое сопровождается не контролируемым другими людьми приемом пищи. Российские эксперты подтвердили наличие проблемы.

Самоизолироваться с едой

В своей статье ученые из университета Копенгагена называют пять факторов, которые могут способствовать ожирению и связанным с ним метаболическим заболеваниям.

Первым является стресс, который возникает при эпидемиях из-за боязни заболеть и который часто «заедают». Вторая причина — ухудшение экономических условий. Связь между социальным статусом и особенностями диеты давно описана в научной литературе. Во многих работах доказано, что качественный режим питания связан с большим достатком, а еду с низким содержанием питательных веществ преимущественно потребляют лица с более низким социально-экономическим статусом и более ограниченными финансовыми возможностями. Третий фактор — доступность еды. Близость холодильника и возможность осуществить перекус в любой момент могут сильно ухудшить ситуацию. Четвертый — измененная экспозиция еды в домашних условиях. Ликвидация социальных приемов пищи — человека не видит никто из коллег или родственников — также может способствовать снижению осознанного питания, пишут ученые. Наконец, ограничение передвижения также является серьезнейшим фактором для развития ожирения.

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Помимо этого, в статье описаны физиологические механизмы преобразования стресса в нарушение метаболизма, а именно то, как психосоциальная нестабильность влияет на нейроэндокринные системы, регулирующие энергетический обмен.

Страшнее коронавируса

Ожирение и до коронавируса было важнейшей проблемой, к решению которой призывали ВОЗ и ООН, а также практически все медицинские сообщества. Во всем мире ежегодный прирост количества людей с болезненной полнотой называют настоящей неинфекционной пандемией, и, возможно, она пострашнее коронавируса , считает заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Татьяна Демидова.

— К сожалению, текущая пандемия может способствовать дальнейшему увеличению распространенности ожирения, — сообщила она «Известиям». — Правительством были приняты масштабные меры по предотвращению стремительного распространения вируса, введены ограничения на перемещения и личные контакты, занятия спортом. Переедание стало одной из основных проблем в карантинный период и для многих обернулось возникшими или усугубившимися проблемами с весом.

Татьяна Демидова уверена, что переедание может запустить «каскад зависимостей», которые усугубят исходную проблему, создав порочный круг: еда — депрессия — ожирение — снова еда.

— Состояние стресса станет постоянным, не позволяя найти выход, всё больше увеличивая количество и кратность еды, усугубляя депрессию и ожирение, — поделилась она своим прогнозом. — Безусловно, большую роль в этом процессе играют гормоны, регулирующие пищевое поведение и влияющие на настроение, аппетит, мотивацию и сон.

Эпидемия ожирения уже охватила часть территории Северной Америки и Европы, — полагает профессор центра постдипломного медицинского образования Института медицины и психологии В. Зельмана Новосибирского государственного университета Виктор Стуров.

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— Прирост числа пациентов с ожирением можно связать с особенностями питания в режиме домашней самоизоляции (избыточное употребление в пищу легкосгораемых углеводов и тугоплавких жиров, ограничение двигательной активности) , — рассказал эксперт «Известиям». — А также с увеличением количества случаев метаболического синдрома (рост массы висцерального жира, снижение чувствительности периферических тканей к инсулину, которое нередко приводит к морбидному ожирению — это крайняя степень избыточного веса, когда масса тела пациента в два и более раз выше допустимой для его возраста и роста. — «Известия»).

По словам ученого, в России прогнозируется увеличение числа пациентов с ожирением в среднем на 10–13% в зависимости от фонового состояния и региона проживания.

Впрочем, ситуация принципиально не изменится, так как эпидемия ожирения началась еще до карантина , — считает, заведующий кафедрой эндокринологии Института клинической медицины Сеченовского Университета (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Валентин Фадеев.

— В постиндустриальных странах, к которым теперь относится и Россия, 20–25% населения имеет избыточный вес или ожирение. Коронавирус в этом смысле не изменил ничего. Проблема ожирения не упирается в то, что человек стал ближе к холодильнику во время самоизоляции. Пищевая зависимость — это гораздо более сложная вещь. Для человеческого вида три месяца изоляции — не более чем секунда, которая ничего не меняет , — уверен специалист.

По словам ученого, вопрос о том, как бороться с массовым ожирением как до, так и после карантина, остается открытым.