Около 74% зрителей соскучились по походам в кинотеатр

Почти три четверти россиян соскучились по ощущениям от похода в кинотеатр, при этом свыше трети аудитории готовы сразу же после открытия посетить кинозалы. Об этом свидетельствуют данные исследования проекта «Кинозритель», опубликованные на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

«74% киноаудитории признались, что скучают по ощущениям от похода в кинотеатр. Каждый второй (53%) при отсутствии ярких новинок даже готов пойти на фильм, вышедший в прокат еще до пандемии. При этом только треть следит сейчас за новостями кино и графиком премьер», ― говорится в исследовании.

Наибольшую готовность посетить кинотеатры демонстрирует аудитория в возрасте 18–24 лет: каждый второй хочет пойти в кино, как только залы откроются.

Также в исследовании отмечается, что больше всего зрители ожидают премьер на большом экране фильмов «Мулан» от Walt Disney Pictures, «Черная вдова» от Marvel и «King's man: Начало».

Минкультуры разрешил возобновить с 13 июля работу кинотеатров, но при условии наличия соответствующих решений от руководства российских регионов. При этом кинотеатрам необходимо соблюдать рекомендации и санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 752 797 человек, умерли 11 937 пациентов, выздоровели ― 531 692.

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