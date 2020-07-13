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Минкультуры разрешило кинотеатрам возобновить работу с 13 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В России кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля при наличии решений от высших должностных лиц субъектов РФ. Об этом сообщается в понедельник, 13 июля, на сайте Минкультуры.

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«13 июля министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подписала новый приказ «О рекомендациях организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам)», — отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что кинотеатрам необходимо соблюдать рекомендации и санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора.

Приказ, согласно которому с 23 марта министерство рекомендовало приостановить работу кинотеатров, признается утратившим силу.

Ранее, 9 июля, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице возобновят кинопоказы, концерты и спектакли с 1 августа при условии присутствия не более 3 тыс. человек.

Накануне в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Россия избежит второй волны коронавируса. По его словам, самая острая фаза кризиса, связанная с этим вирусом, пройдена с наименьшими потерями. Динамика выявления заболевших дает надежду на то, что острых проявлений инфекции страна избежит в дальнейшем.

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