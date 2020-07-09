В Москве возобновят кинопоказы, концерты и спектакли с 1 августа при условии присутствия не более 3 тыс. человек. Об этом говорится в указе мэра столицы, опубликованном 9 июля.

«Возобновляется проведение зрелищных и культурно-досуговых мероприятий (показ кинофильмов, проведение концертов, представлений, спектаклей и иных подобных мероприятий) в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в которых не более 3000 посадочных мест в концертных залах, если иное не установлено настоящим указом, с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Мэр Москвы Сергей Собянин 9 июля заявил о сокращении числа выявляемых случаев COVID-19 в десять раз по сравнению с началом мая и анонсировал отмену обязательного масочного режима на улицах города с 13 июля.

Ранее в этот же день стало известно о том, что в Москве за сутки выявлено 568 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, этот показатель практически достиг минимума 5 апреля.

Накануне о том, что кинотеатры могут возобновить свою работу с 1 августа, заявил советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой.

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