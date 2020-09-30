Московским кинотеатрам порекомендовали ужесточить масочный режим

Контролерам в кинотеатрах следует проверять каждые 15 мин нахождение зрителей в защитных масках во время сеанса, заявила 29 сентября руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева на селекторном совещании.

«Когда выключают свет, то в этот момент почему-то никто не смотрит за зрителями, которые продолжают в течение двух часов со спущенными масками находиться среди других зрителей», — цитирует ее «Интерфакс».

По словам Андреевой, сотруднику кинотеатра следует попросить зрителя надеть маску, если тот пренебрегает средством защиты. В противном случае посетителя могут призвать покинуть зал, подчеркнула она.

Московские кинотеатры с 1 августа начали возобновлять работу после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Работают они при условии заполнения зрительного зала не более чем на 50%.

7 августа министр культуры России Ольга Любимова уточнила, что зрители, пришедшие семьей не более пяти человек, могут размещаться в кинозалах без учета безопасной дистанции между друг другом.

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