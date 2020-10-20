Здания МГТУ имени Баумана закроют из-за нарушений мер по COVID-19

Здания Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана закроют из-за нарушений мер по профилактике распространения коронавируса. Об этом 20 октября сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора прибыли в МГТУ имени Баумана после получения информации о росте числа случаев заболеваемости коронавирусом среди студентов. На месте сотрудники констатировали несоблюдение антиковидных мер, было принято решение закрыть вуз», — рассказали агентству.

12 октября сообщалось, что в Москве на 90 дней могут закрыть ТЦ «Охотный Ряд». Причина — нарушение мер профилактики коронавируса. Установлено, что в торговом центре, в частности, не обеззараживали воздух. Альтернатива закрытию — штраф в размере до 500 тыс. рублей.

В этот же день суд оштрафовал столичный футбольный клуб «Спартак» на 300 тыс. рублей за нарушение противоэпидемических мер на матче с петербургским «Зенитом».

Игра «Спартака» и «Зенита» в рамках 10-го тура чемпионата «Тинькофф Российская премьер-лига» (РПЛ) состоялась 3 октября. В связи с пандемией заполняемость трибун на матчах РПЛ сейчас не должна превышать 50%. Однако при этом необходимо учитывать дистанцию при рассадке болельщиков в 1,5 м, то есть фактическая заполняемость — примерно 30%.

После матча генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что на матче присутствовали 17 150 человек при вместимости арены 45 тыс. зрителей. Такие цифры вызвали подозрение, и организаторы чемпионата подготовили официальный запрос в «Спартак» о предоставлении фактических данных о посещаемости матча.