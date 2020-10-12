Суд оштрафовал московский «Спартак» за нарушение противовирусных мер

Московский футбольный клуб «Спартак» оштрафован на 300 тыс. рублей за нарушение противоэпидемических мер на матче с петербургским «Зенитом». Такое решение вынес Тушинский суд Москвы в понедельник, 12 октября, передает ТАСС.

«Суд постановил признать АО «ФК «Спартак-Москва» виновным в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — говорится в решении суда.

Игра «Спартака» и «Зенита» в рамках 10-го тура чемпионата «Тинькофф Российская премьер-лига» (РПЛ) состоялась 3 октября на стадионе «Открытие Арена». Матч завершился со счетом 1:1.

В связи с пандемией заполняемость трибун на матчах РПЛ сейчас не должна превышать 50%. Однако при этом необходимо учитывать дистанцию при рассадке болельщиков в 1,5 м, то есть фактическая заполняемость — примерно 30%.

После матча генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым было озвучено, что на матче присутствовали 17 150 человек при вместимости арены в 45 000 зрителей. Такие цифры вызвали подозрение и организаторы чемпионата подготовили официальный запрос в «Спартак» о предоставлении фактических данных о посещаемости матча.