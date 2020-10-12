Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии персонами нон грата
Мир
В НКР заявили о готовности к обмену пленными и телами погибших с Азербайджаном
Мир
ЕС разработал систему движения через границы в условиях пандемии
Мир
Москва и Белград возобновили регулярные рейсы
Общество
Правительство России выделило более 1 млрд рублей на жилье для ветеранов ВОВ
Сюжет:

Суд оштрафовал московский «Спартак» за нарушение противовирусных мер

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский футбольный клуб «Спартак» оштрафован на 300 тыс. рублей за нарушение противоэпидемических мер на матче с петербургским «Зенитом». Такое решение вынес Тушинский суд Москвы в понедельник, 12 октября, передает ТАСС.

Красно-белая осень: как «Спартак» навязал борьбу «Зениту»
Главными событиями первой трети сезона РПЛ стали лидерство московского клуба, прорыв «Сочи» и проблемы с судейством

«Суд постановил признать АО «ФК «Спартак-Москва» виновным в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — говорится в решении суда.

Игра «Спартака» и «Зенита» в рамках 10-го тура чемпионата «Тинькофф Российская премьер-лига» (РПЛ) состоялась 3 октября на стадионе «Открытие Арена». Матч завершился со счетом 1:1.

В связи с пандемией заполняемость трибун на матчах РПЛ сейчас не должна превышать 50%. Однако при этом необходимо учитывать дистанцию при рассадке болельщиков в 1,5 м, то есть фактическая заполняемость — примерно 30%.

После матча генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым было озвучено, что на матче присутствовали 17 150 человек при вместимости арены в 45 000 зрителей. Такие цифры вызвали подозрение и организаторы чемпионата подготовили официальный запрос в «Спартак» о предоставлении фактических данных о посещаемости матча.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020