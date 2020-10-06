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РПЛ уточнит данные о посещаемости матча «Спартак» — «Зенит»

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«Тинькофф Российская премьер-лига» (РПЛ) подготовила официальный запрос в футбольный клуб «Спартак» о предоставлении фактических данных о посещаемости матча с «Зенитом», который прошел 3 октября в Москве. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Подозрение вызвали цифры, озвученные после матча генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым. По его словам, на стадионе присутствовали 17 150 человек при вместимости арены в 45 000 зрителей.

Уточняется, что высокая посещаемость матча вызвала обеспокоенность у органов государственной власти.

В связи с пандемией заполняемость трибун на матчах РПЛ сейчас не должна превышать 50%. Однако при этом необходимо учитывать дистанцию при рассадке болельщиков в 1,5 м, то есть фактическая заполняемость — примерно 30%.

Игра «Спартака» и «Зенита» в рамках 10-го тура чемпионата Российской премьер-лиги состоялась 3 октября на стадионе «Открытие Арена». Матч завершился со счетом 1:1.

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