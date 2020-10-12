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ТЦ «Охотный ряд» могут закрыть за нарушение мер по COVID-19

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Торговый центр «Охотный ряд», расположенный на Манежной площади в центре столицы, могут закрыть на 90 дней за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции. Такую информацию в понедельник, 12 октября, обнародовал московский оперштаб.

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«Администрация не обеззараживала воздух и не обеспечила возможность посетителям приобретать средства индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

Альтернативой закрытию ТЦ может стать штраф в размере до 500 тыс. рублей.

10 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 служба усилила контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности жителями Москвы. Так, в субботу в столице прошли рейдовые проверки в крупных торговых центрах, офисах и культурных объектах. В рамках мониторинга было проверено 12 объектов торговли, из них в семи объектах были обнаружены нарушения — в шести магазинах «Пятерочка» и «Ашане». Лидером по количеству нарушений стала «Пятерочка» на Озерной улице.

Помимо того, нарушения санитарно-эпидемиологических требований были установлены при проверке Театра Луны на Малой Ордынке, в Театре имени Моссовета, торговых центрах «Столица» и «Солнечный» (ЗАО) и Московском цирке на Цветном бульваре.

В Москве по данным оперштаба за последние сутки выявлено 4395 новых случаев коронавируса. Всего в городе зафиксировано 334 813 случаев COVID-19, скончались 5629 человек, выздоровели 262 750.

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