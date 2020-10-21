Подмосковные времена: как областные клубы переживут санитарные запреты

В Подмосковье со среды 21 октября вступает в силу запрет на проведение массовых мероприятий, который создаст проблемы и ряду профессиональных спортивных клубов, выступающих на территории региона. В частности, речь о футбольных и баскетбольных «Химках», а также трёх командах Континентальной хоккейной лиги: подольском «Витязе», проводящем домашние матчи в Балашихе омском «Авангарде» и пекинском «Куньлунь Ред Стар», играющем в Мытищах. Министр физической культуры и спорта области Роман Терюшков заверил «Известия», что на финансовом положении находящихся на балансе региона ФК и БК «Химки» новый порядок сильно отразиться не должен.

Минус 10 млн

В последние годы посещаемость матчей ФК «Химки» на основном стадионе клуба трудно было назвать аншлагом. Летом-осенью 2019 года на матчи приходило 3,5 – 5 тыс. зрителей.

Нынешний сезон в РПЛ не обещал большого наплыва зрителей из-за коронавирусных ограничений. Августовский матч первого тура против ЦСКА (0:2), ставший первым для подмосковного клуба в высшем эшелоне за более чем 10 лет, посетило около 5 тыс. болельщиков. На последнюю на данный момент домашнюю встречу со «Спартаком» (2:3) пришло чуть менее 4 тыс. человек. Ещё меньше зрителей присутствовало на остальных трёх матчах на «Арене Химки»: против «Ахмата» (1,6 тыс.), «Ротора» (2,5 тыс.) и «Динамо» (2,7 тыс.).

В нынешнем сезоне после зимнего перерыва клубу осталось провести ещё пять домашних встреч: с «Зенитом», «Рубином», «Краснодаром», «Арсеналом» и «Локомотивом». Особые надежды были на ближайшую встречу с петербургским «Зенитом», которая запланирована на 1 ноября.

— Билетная программа является одним из источников дохода любого профессионального клуба. И «Химки» — не исключение, — заявил «Известиям» министр спорта Подмосковья Роман Терюшков. — Но в последнее время на территории области действовало ограничение на заполнение стадионов в 50% от общей вместимости, а в реальности с учётом социальной дистанции зрители могли заполнять арены только на 30%. Теперь нет и этого. И мы уже предварительно посчитали потери в случае отсутствия болельщиков на трибунах «Арены Химки» в оставшихся пяти домашних матчах в этом календарном году. Они составят порядка 10 млн рублей. Будем искать альтернативные источники финансирования клуба.

Возврат билетов

Руководитель регионального министерства не теряет надежды, что часть матчей до конца года всё-таки удастся провести не при пустых трибунах.

— Нынешний запрет не бессрочный, пока он действует до 7 ноября, — пояснил Терюшков. — Мы надеемся, что к этому моменту ситуация начнёт стабилизироваться. Если в эти сроки выйдем на плато, то можно будет обсуждать снятие запретов. Тогда, возможно, ФК «Химки» придётся играть при пустых трибунах только с «Зенитом» — этот матч уже точно пройдет без зрителей. Но билеты на него ещё не начали поступать в продажу.

Баскетбольные «Химки» свои домашние матчи в Единой лиге ВТБ проводят в одноимённом баскетбольном центре, расположенном, как и футбольная арена, рядом с МКАД и Ленинградским шоссе. А игры Евролиги — на «Арене Мытищи». В пятницу они должны там встретиться с израильским «Маккаби» из Тель-Авива. Ещё через неделю туда же к подмосковному коллективу приедет белградская «Црвена Звезда». Ближайший домашний матч Единой лиги ВТБ против ЦСКА намечен на 9 ноября.

— Начинается возврат денежных средств за проданные билеты на «Арену Мытищи» и в баскетбольный центр «Химки», клуб сейчас этим занимается, — рассказал Терюшков. — Хоккейный клуб «Витязь» продал билеты на матчи 21 и 23 октября, там тоже ведут работу по возврату денег за билеты. Насколько я понимаю, и «Авангард» работает в этом же направлении. Вопрос, как будет оформлен возврат средств — прямой компенсацией или переносом сроков действий проданных билетов на те матчи, которые будут играть после снятия запрета.

В «Витязе» отказались от подробных комментариев по сложившейся ситуации, заявив, что подчиняются решению властей. Подольский клуб должен сыграть дома 21 октября с уфимским «Салаватом Юлаевым», а 23 октября — с ХК «Сочи».

«Авангард» в четверг 22 октября примет в Балашихе одного из своих прямых конкурентов екатеринбургский «Автомобилист». Этот матч обещает быть одним из ключевых нынешней осенью в Восточной конференции и всей КХЛ.

— «Авангард» перестраивается уже не первый год, — пояснил «Известиям» генеральный директор омского клуба Сергей Белых. — Еще в сезоне 2018/19 была принята новая стратегия, согласно которой диджитал-коммуникации являются одними из основополагающих в отношениях с нашими болельщиками. В этом сезоне мы перезапустили «Авангард ТВ», идем в лидерах КХЛ по просмотрам наших видеороликов, усилили уже считавшееся одним из лучших в Лиге SMМ-направление, развиваем онлайн-продажи, и это далеко не полный список. Значит, стратегия была выбрана правильно. Особенно это важно на фоне вынужденного переезда в Балашиху. Ведь ядро поклонников «Авангарда» осталось в Омске, и нам было крайне важно сохранить связь города с командой. Последние два годы мы работаем с основной массой наших болельщиков, как теперь говорят, «на удаленке», поэтому к событиям последних месяцев оказались готовы. Нам, конечно, очень жаль лишиться поддержки с трибун, но болельщики в онлайн остаются с нами, продолжают следить за жизнью команды. Увеличение просмотров наших видео и рост подписчиков наших групп в соцсетях — тому прямое доказательство. В условиях сильно ограниченных доходов от матчей мы стремимся максимально монетизировать растущий онлайн-актив, в первую очередь через диджитал-инструменты.

По словам руководителя «ястребов», абонементы на домашние матчи «Авангарда» в Балашихе клуб в этом сезоне специально не продавал, понимая сложную ситуацию с коронавирусом. А деньги за билеты, купленные на матч с «Автомобилистом», будут возвращены людям.

— Клуб, конечно, несет убытки, но сейчас от этого не застрахован никто, — добавил Белых. — К сожалению, Подмосковье на карте КХЛ оказалось самым пострадавшим регионом, в других городах пока полного запрета на матчи со зрителями нет. Огорчает также и запрет КХЛ на работу лож на арене по ходу игр. Мы знаем, что в РПЛ ложи на стадионах работали, даже когда приходилось играть с пустыми трибунами. Там гораздо проще соблюдать необходимые меры безопасности, то есть нет больших рисков. На «Арене Балашиха» лож не так уж и много, нам бы не хотелось терять болельщиков и там. Ждем 7 ноября и дальше будем действовать по ситуации.

Пекинскому «Куньлуню» предстоит в среду 21 октября принять дома магнитогорский «Металлург», а в воскресенье 25 октября — московский ЦСКА.

Что Москва

После решения подмосковных властей в СМИ обсуждают возможность повторения подобного сценария и в Москве. В этом случае домашние матчи столичных футбольных клубов «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», а также хоккейных ЦСКА, «Динамо», «Спартак», баскетбольного ЦСКА и команд низших лиг футбола (ФНЛ, ПФЛ) и хоккея (ВХЛ, МХЛ), а также других видов спорта, пройдут без зрителей. Но пока официально городские власти не объявили о возможных изменениях требований.

— Мы понимаем, на чем основаны решения федеральных и региональных властей. Они владеют всеми цифрами, на основе которых их принимают. И если они говорят, что необходимо проводить мероприятия без зрителей, то мы действуем в соответствии с этим, —заявили «Известиям» в департаменте коммуникаций Российского футбольного союза. — Для нас главное — сохранить футбол, то есть сделать так, чтобы команды могли играть.

Во вторник в Башкортостане внесли изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, указав на необходимость перенести или отменить массовые мероприятия с количеством участников выше 50 человек. Но председатель совета директоров ФК «Уфа» рассказал «Спорт-Экспрессу», что это касается только любительских соревнований, поэтому его клуб готовится играть ближайший матч со зрителями на трибунах.