Парламент Киргизии одобрил снижение избирательного порога для партий

Парламент Киргизии в первом чтении одобрил снижение избирательного порога для прохождения в законодательное собрание для партий с 7% до 3%, такое решение принято в среду, 21 октября, говорится в сообщении пресс-службы высшего законодательного органа страны.

По словам спикера парламента Каната Исаева, за снижение порога проголосовали 83 депутата из 120.

Инициаторами законопроекта стали депутаты Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов, Айсулуу Мамашева, Абдувахаб Нурбаев, Мирлан Жеенчороев, Жанар Акаев.

Законопроект направлен на снижение процентного барьера, предусмотренного в ст. 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

21 октября парламент Киргизии одобрил отставку генерального прокурора страны Откурбека Джамшитова. Митингующие при этом требуют отставки президента и захватывают госучреждения.

21 октября ЦИК Киргизии назначила дату повторных выборов в парламент страны. Они пройдут 20 декабря.

В Киргизии после парламентских выборов 4 октября начались протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из тюрьмы некоторых политиков.

Из-за протестов глава правительства Киргизии Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку. Кроме того, о своей отставке заявил мэр Бишкека Азиз Суракматов. По его словам, исполняющим обязанности главы города назначен Нариман Тюлеев.

Занимавший пост президента республики Сооронбай Жээнбеков согласился с необходимостью провести новые выборы в парламент, а 15 октября объявил об отставке. Его полномочия перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.