В «Векторе» рассказали о пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19

Пострегистрационные исследования вакцины «ЭпиВакКорона» могут начаться в ноябре 2020 года. Об этом в среду, 21 октября, заявил генеральный директор научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

«Начиная с первых пострегистрационных серий вакцины, которые будут выпущены на нашем производственном участке, часть вакцины мы можем рассматривать для применения уже в рамках гражданского оборота. Это произойдет в ноябре», ― сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее, 19 октября, Максютов рассказал, что «ЭпиВакКорона» показала стопроцентную защиту от тяжелого течения коронавируса, а также высокий иммунитет у животных и низших приматов, на которых проводились испытания.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России за весь период с начала года и по сегодняшний день выявлен 1 447 335 случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровел 1 096 560 человек.

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