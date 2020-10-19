В «Векторе» прокомментировали ход испытаний вакцины

Вакцина «ЭпиВакКорона» показала стопроцентную защиту от тяжелого течения коронавируса, а также высокий иммунитет у животных и низших приматов, на которых проводились испытания, сообщил в понедельник, 19 октября, генеральный директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов на научно-практической интернет-конференции по иммунопрофилактике.

«Исследования вакцины проводили на хомяках, хорьках и низших приматах. При изучении протективных свойств вакцины было установлено, что иммунитет индуцированной вакцины обеспечивает стопроцентную защиту хомяков от тяжелого течения заболевания, вызванного новым коронавирусом», — приводит «Интерфакс» его слова.

Максютов также отметил, что в ходе изучения иммуногенных свойств вакцины на приматах было установлено, что уже через две-три недели после вакцинации у 100% животных индуцируется наработка антител высоких титров. Это, по словам директора «Вектора», способствует формированию клеточного иммунного ответа.

«При сравнительном рентгенологическом исследовании легких вакцинированных и невакцинированных приматов через 14 суток после заражения коронавирусом установлено, что ни у одного из вакцинированных приматов не обнаружено очаговых инфильтрационных изменений легких, характерных для вирусных пневмоний», — подчеркнул Максютов.

При этом у невакцинированных животных наблюдается обширная степень заражения легочной ткани, добавил он.

На сегодняшний день в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первую в стране и мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи и назвали «Спутник V». О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался «Вектор».

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