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Французская газета получила угрозы после публикации карикатуры Charlie Hebdo

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Угрозы поступили в редакцию региональной французской газеты La Nouvelle République после публикации изданием карикатуры на пророка Мухаммеда сатирического журнала Charlie Hebdo. Об этом в среду, 21 октября, сообщил главный редактор газеты Кристоф Эриго в интервью телеканалу BFMTV.

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Карикатура была опубликована на первой полосе спустя несколько дней после убийства преподавателя Самуэля Пати в пригороде Парижа.

По словам Эриго, публикация получила огромный отклик аудитории. При этом 99,99% отзывов, которые в основном были получены в соцсетях, оказались положительными, но некоторые содержали угрозы в адрес редакции.

Журналист заверил, что этой публикацией газета не хотела никого спровоцировать, а лишь «сказать нет» насилию и поддержать свободу слова и республиканские ценности Франции. Он подчеркнул, что в издании всегда уважительно относились к «убеждениям и духовности» каждого.

После появления угроз в редакции приняли решение подать жалобу, добавил он.

Как сообщает телеканал Europe1, в сообщениях в адрес редакции были угрожающие предупреждения «остерегайтесь пламени» и «мы вас предупредили». Прокуратура города Шатору приступила к расследованию инцидента.

Об убийстве профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самуэля Пати стало известно 16 октября: предположительно, поводом для убийства стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые преподаватель якобы показывал в начале октября в ходе одной из лекций на тему свободы слова и мнений.

Правоохранители ликвидировали нападавшего, который имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

Эммануэль Макрон назвал нападение на профессора террористическим актом и подчеркнул, что «мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят». В рамках расследования полиция задержала девять человек, в том числе отца, брата и деда подозреваемого.

18 октября по стране прошли акции в память о погибшем.

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