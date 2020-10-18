Во Франции почтили минутой молчания убитого учителя истории Самюэля Пати

Тысячи французов по всей стране в воскресенье, 18 октября, почтили память учителя истории Самюэля Пати, убитого террористом. Акции прошли в таких городах, как Париж, Марсель, Тулуз, Бордо, Лион, и других.

В столице Франции участником мемориальной акции стал премьер-министр Жан Кастекс, а также мэр Парижа Анн Идальго, глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

«Вам не удастся нас расколоть и запугать. Франция неделима», ― написал Кастекс на своей странице в Twitter.

Ранее в этот день было опубликовано снятое очевидцами видео момента ликвидации исламиста, который обезглавил во Франции профессора истории. Молодой человек не стал подчиняться требованиям правоохранителей, после чего в конце видео раздалась череда выстрелов.

В минувшую пятницу злоумышленник убил профессора истории Самюэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин, предположительно, за то, что педагог в начале октября в ходе одной из лекций на тему свободы слова и мнений показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на профессора террористическим актом и подчеркнул, что «мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят». В рамках расследования полиция задержала девять человек.

Накануне власти страны объяснили, что не хотели предоставлять статус политических беженцев семье, в которой воспитывался нападавший. Но суд обязал миграционные службы принять выходцев из России чеченского происхождения.