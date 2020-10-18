Прямой эфир

Во Франции почтили минутой молчания убитого учителя истории Самюэля Пати

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тысячи французов по всей стране в воскресенье, 18 октября, почтили память учителя истории Самюэля Пати, убитого террористом. Акции прошли в таких городах, как Париж, Марсель, Тулуз, Бордо, Лион, и других.

Забыть и не простить: в терактах в Крайстчерче поставлена точка
Суд приговорил новозеландского террориста к пожизненному заключению, а общество — к вечному забвению

В столице Франции участником мемориальной акции стал премьер-министр Жан Кастекс, а также мэр Парижа Анн Идальго, глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

«Вам не удастся нас расколоть и запугать. Франция неделима», ― написал Кастекс на своей странице в Twitter.

Ранее в этот день было опубликовано снятое очевидцами видео момента ликвидации исламиста, который обезглавил во Франции профессора истории. Молодой человек не стал подчиняться требованиям правоохранителей, после чего в конце видео раздалась череда выстрелов.

В минувшую пятницу злоумышленник убил профессора истории Самюэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин, предположительно, за то, что педагог в начале октября в ходе одной из лекций на тему свободы слова и мнений показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на профессора террористическим актом и подчеркнул, что «мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят». В рамках расследования полиция задержала девять человек.

Накануне власти страны объяснили, что не хотели предоставлять статус политических беженцев семье, в которой воспитывался нападавший. Но суд обязал миграционные службы принять выходцев из России чеченского происхождения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020