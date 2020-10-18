В Сети появилось видео ликвидации убившего во Франции учителя исламиста

Очевидцы сняли на видео момент ликвидации исламиста, обезглавившего во Франции профессора истории. Ролик опубликован 18 октября телеканалом BFM.TV и в социальных сетях.

Съемку вел житель одного из частных домов, рядом с которым происходила спецоперация по задержанию подозреваемого. Вооруженные полицейские находились около патрульного автомобиля с включенным проблесковым маячком. Они неоднократно призывали злоумышленника бросить оружие и лечь на землю.

Молодой человек не стал подчиняться требованиям правоохранителей, после чего в конце видео раздалась череда выстрелов.

В минувшую пятницу злоумышленник убил профессора истории Самуэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин, предположительно, за то, что педагог в начале октября в ходе одной из лекций на тему свободы слова и мнений показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на профессора террористическим актом и подчеркнул, что «мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят». В рамках расследования полиция задержала девять человек.

Накануне власти страны объяснили, что не хотели предоставлять статус политических беженцев семье, в которой воспитывался нападавший. Но суд обязал миграционные службы принять выходцев из России чеченского происхождения.