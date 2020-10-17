Во Франции объяснили предоставление убежища семье напавшего на учителя

Власти Франции первоначально отказались предоставлять статус беженца семье молодого человека, накануне напавшего на учителя, но суд вынудил государство изменить решение, сообщает 17 октября «РИА Новости» со ссылкой на журнал Point.

По данным издания, семья молодого человека приехала во Францию в 2008 году из села, расположенного к югу от Грозного. Мальчику тогда было шесть лет.

Власти Франции после рассмотрения ходатайства семьи Анзоровых о предоставлении убежища отказались предоставить им статус политических беженцев. Но семья получила этот статус через суд в 2011 году. Если бы не решение Национального суда по вопросам права убежища, то семья покинула бы Францию.

Благодаря тому, что власти Франции исполнили решение суда, в марте 2020 года молодой человек по достижении совершеннолетия автоматически получил вид на жительство в стране.

Журналу стало известно, что отец молодого человека работает в сфере безопасности и обеспечил работу для сына. «Радикализации» в сыне он не видел.

Ранее в субботу посольство России сообщило, что подозреваемый в убийстве преподавателя в пригороде Парижа Абдулах А. не имеет никакого отношения к России, так как он и его семья проживают во Франции в течение 12 лет. Гражданство России, как напомнили в дипмиссии, утрачивается с получением статуса политического беженца.

Нападение произошло накануне вечером. Нападавший обезглавил профессора истории Самуэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин предположительно за то, что педагог в начале октября в ходе одной из лекций на тему свободы слова и мнений показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на профессора террористическим актом и подчеркнул, что «мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят».

В рамках расследования полиция задержала девять человек.