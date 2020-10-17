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Во Франции объяснили предоставление убежища семье напавшего на учителя

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Власти Франции первоначально отказались предоставлять статус беженца семье молодого человека, накануне напавшего на учителя, но суд вынудил государство изменить решение, сообщает 17 октября «РИА Новости» со ссылкой на журнал Point.

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По данным издания, семья молодого человека приехала во Францию в 2008 году из села, расположенного к югу от Грозного. Мальчику тогда было шесть лет.

Власти Франции после рассмотрения ходатайства семьи Анзоровых о предоставлении убежища отказались предоставить им статус политических беженцев. Но семья получила этот статус через суд в 2011 году. Если бы не решение Национального суда по вопросам права убежища, то семья покинула бы Францию.

Благодаря тому, что власти Франции исполнили решение суда, в марте 2020 года молодой человек по достижении совершеннолетия автоматически получил вид на жительство в стране.

Журналу стало известно, что отец молодого человека работает в сфере безопасности и обеспечил работу для сына. «Радикализации» в сыне он не видел.

Ранее в субботу посольство России сообщило, что подозреваемый в убийстве преподавателя в пригороде Парижа Абдулах А. не имеет никакого отношения к России, так как он и его семья проживают во Франции в течение 12 лет. Гражданство России, как напомнили в дипмиссии, утрачивается с получением статуса политического беженца.

Нападение произошло накануне вечером. Нападавший обезглавил профессора истории Самуэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин предположительно за то, что педагог в начале октября в ходе одной из лекций на тему свободы слова и мнений показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на профессора террористическим актом и подчеркнул, что «мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят».

В рамках расследования полиция задержала девять человек.

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