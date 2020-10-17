Полиция арестовала членов семьи подозреваемого в убийстве педагога в Париже

Полиция задержала девять человек после убийства профессора истории и географии в Конфлан-Сент-Онорин на окраине Парижа. Ранее сообщалось о четырех задержанных. Такую информацию в субботу, 17 октября, распространил французский телеканал BFMTV.

Задержания прошли в таких городах, как Конфлан-Сент-Онорин, Ивелин и Эврё. Среди арестованных оказались отец, дед, а также 17-летний брат подозреваемого. По данным телеканала, родитель предполагаемого убийцы незадолго до расправы выложил в сети видео, на кадрах которого он жаловался на педагога и его решение показать ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Также были задержан друг отца нападавшего, который сопровождал мужчину, когда тот общался с директором колледжа и подал жалобу на погибшего педагога. При этом, как стало известно телеканалу, перед нападением профессор подал ответную жалобу на клеветнический донос.

Нападение произошло накануне вечером. Неизвестный обезглавил профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин, предположительно, за то, что педагог 5 октября в ходе одной из лекций на тему свободы слова показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Прибывшие на место правоохранители ликвидировали предполагаемого злоумышленника, поскольку тот угрожал им ножом.

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на профессора террористическим актом и подчеркнул, что «мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят».

Французские СМИ распространили информацию о том, что предполагаемый убийца преподавателя якобы является 18-летним уроженцем Москвы. Посольство РФ в Париже запросило у властей Франции сведения о подозреваемом.