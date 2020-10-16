Прямой эфир

СМИ сообщили о российском происхождении обезглавившего профессора в Париже

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обезглавивший профессора истории колледжа в муниципалитете Эранья на окраине Парижа является уроженцем Москвы. Ему было 18 лет. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на свой источник.

Ливанский мандат: Макрона заподозрили в неоколониалистских планах
Сам президент Франции заверяет, что хочет лишь помочь Бейруту справиться с последствиями катастрофы

Телеканал также сообщает, что родители учеников колледжа Конфлан-Сент-Онорин, где работал погибший, рассказали, что в ходе одного из уроков педагог показал карикатуры на пророка Мухаммеда.

В настоящий момент французский президент Эммануэль Макрон, вместе с двумя министрами, прибыл в учебное заведение, позже к ним должен присоединиться министр внутренних дел Жеральд Дарманин. Они проводят беседу с сотрудниками колледжа.

В российской дипмиссии в Париже в свою очередь заявили, что компетентные органы республики не обращались в посольство РФ с запросами после сообщений о российском происхождении предполагаемого убийцы профессора, пишет «РИА Новости» со ссылкой на российских дипломатов.

Руководитель пресс-службы посольства РФ в Париже Сергей Паринов в свою очередь заявил ТАСС, что диппредставительство запросило у властей Франции сведения о человеке, совершившем убийство.

О нападении в Париже стало известно ранее в этот же день. СМИ сообщали, что неизвестный, выкрикивая исламистские лозунги, обезглавил человека рядом с вышеупомянутым колледжем.

Прибывшая на место полиция ликвидировала предполагаемого злоумышленника. Мужчина был застрелен в соседнем муниципалитете Валь-д'Уаз. Отмечается, что неизвестный с ножом угрожал сотрудникам полиции, которым пришлось несколько раз открыть огонь.

Позднее стало известно, что убитым был педагог учебного заведения. На данный момент мотивы нападавшего неизвестны. Расследованием происшествия занялась антитеррористическая прокуратура.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020