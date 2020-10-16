СМИ сообщили о российском происхождении обезглавившего профессора в Париже

Обезглавивший профессора истории колледжа в муниципалитете Эранья на окраине Парижа является уроженцем Москвы. Ему было 18 лет. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на свой источник.

Телеканал также сообщает, что родители учеников колледжа Конфлан-Сент-Онорин, где работал погибший, рассказали, что в ходе одного из уроков педагог показал карикатуры на пророка Мухаммеда.

В настоящий момент французский президент Эммануэль Макрон, вместе с двумя министрами, прибыл в учебное заведение, позже к ним должен присоединиться министр внутренних дел Жеральд Дарманин. Они проводят беседу с сотрудниками колледжа.

В российской дипмиссии в Париже в свою очередь заявили, что компетентные органы республики не обращались в посольство РФ с запросами после сообщений о российском происхождении предполагаемого убийцы профессора, пишет «РИА Новости» со ссылкой на российских дипломатов.

Руководитель пресс-службы посольства РФ в Париже Сергей Паринов в свою очередь заявил ТАСС, что диппредставительство запросило у властей Франции сведения о человеке, совершившем убийство.

О нападении в Париже стало известно ранее в этот же день. СМИ сообщали, что неизвестный, выкрикивая исламистские лозунги, обезглавил человека рядом с вышеупомянутым колледжем.

Прибывшая на место полиция ликвидировала предполагаемого злоумышленника. Мужчина был застрелен в соседнем муниципалитете Валь-д'Уаз. Отмечается, что неизвестный с ножом угрожал сотрудникам полиции, которым пришлось несколько раз открыть огонь.

Позднее стало известно, что убитым был педагог учебного заведения. На данный момент мотивы нападавшего неизвестны. Расследованием происшествия занялась антитеррористическая прокуратура.