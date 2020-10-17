Макрон назвал терактом нападение на преподавателя в пригороде Парижа

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на преподавателя в юге Парижа террористическим актом и призвал граждан к сплочению. Об этом он заявил 16 октября после прибытия на место происшествия.

Ранее в пятницу неизвестный обезглавил профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин, предположительно, за то, что педагог в ходе одной из лекции показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Прибывшая на место полиция ликвидировала предполагаемого злоумышленника.

«Один из наших сограждан был убит сегодня, потому что преподавал, потому что он учил студентов свободе слова, свободе верить и не верить. Он стал жертвой типичного исламистского террористического нападения», — цитирует Макрона Reuters.

Президент Франции призвал граждан страны объединяться и подчеркнул, что «мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят».

Как сообщает газета Le Figaro, карикатуры на пророка Мухаммеда преподаватель продемонстрировал 5 октября на занятии, которое было посвящено свободе слова. После этого мужчине стали приходить сообщения с угрозами от родителей, он даже обращался по этому поводу в полицию.

В этот же день в СМИ появилась информация, что нападавший является 18-летним уроженцем Москвы. В российской дипмиссии в Париже отметили, что компетентные французские органы не обращались к ним с запросами о российском происхождении предполагаемого убийцы профессора.