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В Киргизии дали месяц коррупционерам на возврат нелегальных средств

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Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров дал 30 дней коррупционерам на возврат нелегально полученных средств в казну страны. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства республики в среду, 21 октября.

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По словам Жапарова, на него возложены огромные задачи и ответственность перед народом, поэтому он официально объявил экономическую амнистию.

Ее цель — пополнение бюджета страны, возврат незаконно вывезенных капиталов, вывод теневого бизнеса в правовое русло, создание равных условий для предпринимателей.

«За последние 30 лет в отраслях, таких как энергетика, таможенная и налоговая служба, лекарственного обеспечения, выдача лицензии, недропользование и других, процветали системные коррупционные схемы», — отметил Жапаров.

Поэтому коррупционерам, чиновникам, уклонявшимся от уплаты налогов бизнесменам, главам министерств и ведомств, таможенникам он предложил раскрыть сведения об имеющихся активах, средствах и вернуть их в казну.

«Всё, что было нажито вами, я требую вернуть в государственную казну!» — призвал и.о. главы государства. Если возможность будет проигнорирована, то власти примут самые строгие меры, пообещал Жапаров.

Накануне Жапаров отметил роль России в стабилизации обстановки в стране.

После беспорядков, прошедших в республике в начале октября, экс-президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об отставке. По Конституции полномочия главы государства переходят к спикеру парламента, однако днем позднее спикер Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента, и все полномочия перешли к главе кабмина Садыру Жапарову.

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