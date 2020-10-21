Глава МИД Киргизии встретится с Лавровым в Москве

Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев 23 октября прибудет в Москву с первой рабочей поездкой с момента назначения на должность и проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщается на сайте МИД России в среду, 21 октября.

«23 октября в Москве состоится встреча министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с министром иностранных дел Киргизской Республики Р.А. Казакбаевым. Это первая зарубежная поездка руководителя внешнеполитического ведомства Киргизии после назначения на эту должность 14 октября», — отметили в ведомстве.

В ходе переговоров предполагается обсудить основные вопросы сотрудничества в различных областях, в том числе ход реализации ранее достигнутых двусторонних и многосторонних договоренностей на высшем и высоком уровнях. Министры сверят позиции по самым важным темам международной и региональной повесток дня.

Российская сторона надеется, что предстоящий визит поспособствует углублению союзничества Москвы и Бишкека и стратегического партнерства.

Накануне Казакбаев заявил, что Лавров пригласил его посетить Россию с официальным визитом 23 октября. По его словам, на предстоящей встрече глав МИДов обеих стран может быть затронут вопрос визита исполняющего обязанности президента Киргизии Садыра Жапарова в Россию.

Также министр отметил, что Россия сыграла важную роль в стабилизации политической обстановки в Киргизии.

После выборов в парламент Кригизии в начале октября в государстве начались протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватив здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободив из тюрьмы некоторых политиков.

На фоне происходящего занимавший пост президента республики Сооронбай Жээнбеков объявил об отставке 15 октября. По Конституции Киргизии, полномочия главы государства переходят к спикеру парламента. Однако занимавший этот пост Канат Исаев отказался исполнять эти обязанности, поэтому и.о. президента стал Садыр Жапаров.

Повторные выборы в жогорку кенеш (парламент) Киргизии пройдут 20 декабря.