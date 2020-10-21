Эксперт прокомментировал готовность США увеличить число ракет в Европе и Азии

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин во вторник, 20 октября, прокомментировал заявление шефа Пентагона Марка Эспера о готовности Вашингтона нарастить количество ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии.

По словам эксперта, это не первый звонок, и холодная война идет уже давно, начиная с экономических санкций против России, заканчивая тем, что «Соединенные Штаты регулярно выходят из всех разоруженческих договоров, из договоров, которые подчеркивали доверие друг к другу, позволяли инспектировать друг друга».

По мнению Литовкина, согласие продлить договор СНВ-3 на год, а затем решать вопрос заморозки ядерных вооружений вряд ли приведет к окончанию холодной войны, поскольку между США и Россией, между США и Китаем будет существовать конкуренция, как бывает между ведущими государствами мира.

Эксперт указал, что для того, чтобы иметь информационное преимущество, Соединенные Штаты продолжают врать о российских ракетах.

«Поскольку американцы продолжили создавать такие ракеты, создавали системы размещения их в Европе, в первую очередь системы Aegis, в пусковые стаканы которых можно поставить крылатые ракеты средней дальности «Томагавки», которые летают на 2,5 тыс. км. Для того чтобы легализовать это и для создания новых ракет, они обвинили Россию в том, что она нарушает договор», — отметил военный обозреватель.

В данный момент глава американского военного ведомства раскрывает планы по размещению ракет в Европе и Азии, а до этого, напомнил Литовкин, США и НАТО утверждали, что таких ракет в Европе не будет.

«Потом генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что ракеты, которые разместятся в Европе, будут без ядерных боеголовок. Надо ожидать, что американцы и генсек НАТО скажут, что раз Россия не соглашается на разоружение, которое будет выгодно НАТО и США, то мы разместим ракеты и с ядерными боеголовками. То есть американцы и НАТО — мошенники, которые хотят за счет переговоров, за счет информационной кампании получить военное преимущество перед Россией, а потом и перед Китаем», — заявил специалист.

Ранее 20 октября руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус сообщила, что США готовы встретиться с представителями России, чтобы финализировать соглашение по продлению ДСНВ.

Во вторник МИД РФ заявил о готовности России в случае продления ДСНВ на год вместе с американской стороной заморозить количество ядерных боезарядов на этот срок при отсутствии дополнительных требований США.

16 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий. По его мнению, дополнительное время дает возможность провести содержательные переговоры. Однако США тогда отказались от этого предложения.

В 2021 году истечет срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного Россией и США в 2010 году.

РФ настаивает на продлении соглашения, но США выдвигают ряд требований, в том числе участие Китая в новом соглашении. Пекин же указывает на отсутствие причин участвовать в переговорах, так как его ядерный арсенал значительно меньше, чем у США.