Два новых временных госпиталя в Москве приняли первых пациентов с COVID-19

Пациентов с легкой и средней тяжестью заболевания COVID-19 начали принимать временные госпитали на ВДНХ и в автомобильном торговом центре (АТЦ) «Москва». Об этом во вторник, 20 октября, сообщил московский департамент здравоохранения.

«Пациентам уже оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Госпитали оснащены самым современным медицинским оборудованием: передвижными рентген-аппаратами, мобильными компьютерными томографами, которые позволяют провести необходимую лучевую диагностику. (…) Здесь также есть и палаты интенсивной терапии, оснащенные аппаратами ИВЛ», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при поступлении пациентам проводится весь необходимый спектр анализов и исследований. К каждой койке подведен кислород, есть кнопка вызова медицинского персонала.

Как подчеркнули в департаменте, для облегчения работы врачей в госпиталях введена электронная система, которая позволяет получать историю болезни пациента, «минуя бумажный носитель». По QR-коду пациента лечащий врач сможет увидеть предыдущие назначения, результаты анализов и другую информацию о больном.

Госпиталь на ВДНХ закреплен за городской клинической больницей №24, в АТЦ «Москва» – за городской клинической больницей имени Юдина.

Власти Москвы сообщили об их открытии накануне. Больницы рассчитаны на 3,5 тыс. человек.

С начала октября уже работают два временных госпиталя. В ледовом дворце Крылатское (Городская клиническая больница №67 им. Л.А. Ворохобова) и на территории конгрессно-выставочного центра «Сокольники» (Городская клиническая больница им. Ф.И.Иноземцева).

В связи с увеличением ежедневного прироста случаев заболевания власти столицы ввели ограничения на передвижение граждан из группы риска, речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Действие их транспортных карт в городе было приостановлено. Мэр города Сергей Собянин выразил надежду, что такая мера поможет предотвратить распространением COVID-19.

Также в Москве в этих целях с 19 октября переведены на дистанционный режим обучения школьники с 6-го по 11-й классы и усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. Действие социальных карт учащихся также было приостановлено . Вместе с этим власти столицы обязали бизнес перевести порядка 30% своих сотрудников на удаленку и ввели систему идентификации посетителей ночных клубов, баров и аналогичных развлекательных заведений по QR-коду.

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