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ВНИИ труда сообщил о прохождении Россией пика безработицы в III квартале

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Россия прошла пик безработицы в III квартале, рынок труда в стране начинает восстанавливаться, заявил во вторник, 20 октября, гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

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«В III квартале мы прошли пик по численности безработных граждан. В сентябре уровень безработицы снизился на 0,1 процентного пункта, до 6,3% от общей численности экономически активного населения. Рынок труда входит в стадию восстановления», — приводит «РИА Новости» его слова.

Как уточнил гендиректор института, в организациях восстанавливается прием сотрудников, начинают набирать штат также те компании, в которых работодатели были вынуждены уволить сотрудников из-за пандемии коронавируса.

«Количество новых рабочих мест на портале уже превышает докризисный уровень, на сегодняшний день это порядка 1,5 млн. Рынок активен, вакансии быстро замещаются и открываются новые предложения. Вместе с тем бизнес пока довольно осторожен, с учетом всех факторов восстановление будет постепенным», — подчеркнул Платыгин.

Ранее во вторник Минтруд зафиксировал снижение регистрируемой безработицы в России.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделит 35 млрд рублей на поддержку безработных. Он уточнил, что соответствующее распоряжение уже подписано.

В конце сентября президент России Владимир Путин выразил уверенность, что с проблемой роста безработицы удастся справиться в 2021 году. Глава государства отметил, что безработица не должна превышать 4,7% среди экономически активного населения.

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