Механизмы влияния: чем будет защищаться государство

На ВДНХ начал работу «Интерполитех-2020» — ХХIV международная выставка средств обеспечения безопасности государства. Российские предприятия, производящие высокотехнологичную продукцию гражданского и военного назначения, представили здесь свои новейшие разработки. В деловой программе и переговорах принимают участие представители четырех десятков зарубежных государств. Что их ждало на выставке — в фоторепортаже «Известий»