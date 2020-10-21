Механизмы влияния: чем будет защищаться государство

На ВДНХ начал работу «Интерполитех-2020» — ХХIV международная выставка средств обеспечения безопасности государства. Российские предприятия, производящие высокотехнологичную продукцию гражданского и военного назначения, представили здесь свои новейшие разработки. В деловой программе и переговорах принимают участие представители четырех десятков зарубежных государств. Что их ждало на выставке — в фоторепортаже «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Выставка поделена на четыре секции: системы и технологии «Безопасный город», технические средства обеспечения безопасности DIGIPOL, технические средства охраны государственной границы, экспертно-криминалистические средства и технологии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
«Рособоронэкспорт» на своем стенде представил средства бронезащиты от НИИ стали: противоосколочное одеяло и противопульный шлем «Эльбрус-Т», тепловизионные прицелы от «ИнфраТеха», бронежилеты Мамадышского промкомбината и нелетальный пистолет ПБ-4СП «Оса»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Среди электрошоковых устройств от «Март Групп» наибольший интерес вызвали уникальный электрошокер с функцией металлоискателя «Церберус» и электрошоковый щит «Скала»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Посетителям были представлены тактическая снайперская винтовка ТСВЛ-8 «Сталинград», тактическая модульная винтовка ДВЛ-10 М1 «Диверсант», а также новая разработка знаменитой торговой марки — тактическая модульная винтовка ДВЛ-10 М3 «Волкодав» в укороченной и облегченной версии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Беспилотники, автомобильные и морские тепловизоры, а также хит сезона — измеряющий температуру коронавизор от KARNEEV SYSTEMS
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
«Росэлектроника» представила мобильный инспекционно-досмотровый комплекс на базе автомобиля КамАЗ для обнаружения незадекларированных товаров или незаконных вложений. Он может распознать груз сквозь сталь толщиной до 320 мм, различить четыре группы материалов и оценить вес с погрешностью до 10%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Комплекс контроля территории на основе беспилотного летательного аппарата «Альбатрос П2» предназначен для охраны участков государственной границы, крупных промышленных предприятий и инфраструктурных объектов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Беспилотники самолетного и вертолетного типов, предназначенные для высокодетальной аэрофотосъемки и видеомониторинга
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Впервые в истории выставки презентация средств безопасности пройдет в онлайн-формате — представители «Рособоронэкспорта» представят образцы продукции, поставляемой на экспорт, на русском и английском языках
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