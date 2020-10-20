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Ефремова доставили в Мосгорсуд для обжалования приговора

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Актера Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет колонии за ДТП со смертельным исходом, доставили в Мосгорсуд для участия в заседании по апелляционной жалобе на его приговор.

Несмотря на действующие ограничения из-за коронавируса, актер был доставлен на заседание. Кроме того, в здание пустили журналистов для освещения рассмотрения жалобы на приговор.

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Мосгорсуд из-за распространения коронавируса ограничил посещение судов для представителей СМИ.

При этом на заседание суда не пустили актера Никиту Джигурду. Он заявил журналистам, что якобы был приказ его не пускать, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее во вторник в пресс-службе Мосгорсуда заявили, что столичная прокуратура выступает против пересмотра приговора Ефремову, осужденному на восемь лет колонии за ДТП. 20 октября суд рассмотрит апелляционные жалобы актера и его адвокатов.

Ранее в этот же день другой защитник артиста, Андрей Алешкин, рассказал, что супруга актера Софья отказалась от предложения о примирении с потерпевшими по делу о ДТП, заподозрив его в сговоре с адвокатом потерпевших Александром Добровинским. Другой адвокат актера, Владимир Васильев, говорил, что сам обвиняемый не отказывался от примирения с потерпевшими.

В минувший понедельник Добровинский сказал, что они с Алешкиным вели переговоры о примирении с потерпевшими, но 18 октября они прекратились по инициативе семьи актера.

Две недели назад Пресненский суд Москвы направил дело Ефремова в Мосгорсуд для рассмотрения апелляционных жалоб.

Актера признали виновным в ДТП и приговорили к восьми годам колонии 8 сентября, он лишен водительских прав на три года после освобождения. При этом его решили не лишать государственных наград.

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