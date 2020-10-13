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В московских судах вновь ввели ограничения из-за COVID-19

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Московские суды вновь закрывают для лиц, не являющихся участниками процессов, из-за ситуации с коронавирусом. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

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«Доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов, в том числе представителей средств массовой информации, временно ограничен. <...> Вход в здания судов участников судебных разбирательств осуществляется строго при наличии средств индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

Добавляется, что на входе посетителям будут измерять температуру тела, в зданиях необходимо соблюдать безопасную дистанцию.

Личный прием граждан председателями судов временно приостановлен. Документы можно подать по почте или в личном кабинете Единого информационного портала судов общей юрисдикции Москвы.

При этом все зарегистрированные дела и материалы будут рассматриваться в соответствии расписанием.

Ранее ограничения в работе судов из-за эпидемиологической ситуации действовали в период с 19 марта до 10 апреля. Позже особый режим продлили до 30 апреля.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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