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В Крыму заявили об утрате Украиной «инструмента шантажа» полуострова

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Как только водоснабжение Крыма будет восстановлено, Украина лишится главного инструмента шантажа полуострова. Об этом во вторник, 20 октября, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

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«Украина лишила Крым поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, но теперь это не является рычагом шантажа и давления. Это изначально была их слабая карта. Проблема вододефицита в регионе будет решена окончательно», — цитирует его «РИА Новости».

Бобков отметил, что проблема водного дефицита в Республике Крым возникла давно, чем и воспользовался Киев. Однако, по его словам, российские власти работают над решением этой проблемы.

«Сегодня для полуострова, который получил современную транспортную и энергетическую инфраструктуру, который постепенно выходит из международной изоляции, одной из крайних масштабных очевидных проблем является водоснабжение, и это знает правительство Российской Федерации. Выделенные Крыму средства — это ответ различным скептикам и шантажистам, которые организовывали водную блокаду полуострова. Водная блокада Украины провалилась», — сказал Бобков

Вице-спикер спрогнозировал, что поначалу украинские власти будут критиковать и ставить под сомнение комплексный план устойчивого водоснабжения полуострова, а после его реализации начнут игнорировать и пытаться замолчать успехи российского Крыма.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что реализация плана правительства России по обеспечению надежного водоснабжения полуострова позволит обеспечить дополнительную подачу на полуостров 310 тыс. куб.м воды в сутки.

В этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Марией Пейчинович-Бурич подчеркнул, что водная блокада Крыма неприемлема.

19 октября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Крым получит около 50 млрд рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть будет выделена из федерального бюджета.

С начала сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Отмечалось, что 29 населенных пунктов перешли на почасовую подачу и подвоз воды.

Главные реки Крыма пересохли или обмелели из-за продолжительной засухи. МИД Украины заявил, что восстановит водоснабжение полуострова только после его «деоккупации».

Проблема с водоснабжением на полуострове началась в 2014 году, когда Киев в одностороннем порядке перекрыл воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей региона. Сейчас крымчане получают воду из местных источников.

Крым стал частью России по результатам референдума, который состоялся в 2014 году. Киев не признает итоги голосования. Москва же неоднократно заявляла, что процесс прошел в полном соответствии с нормами международного права. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности региона «закрыт навсегда».

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