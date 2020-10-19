Аксенов заявил о предусмотренной допподаче 310 тыс. куб. м воды в Крыму

Реализация плана правительства России по обеспечению надежного водоснабжения Крыма позволит обеспечить дополнительную подачу на полуостров 310 тыс. куб.м воды в сутки. Об этом в понедельник, 19 октября, заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Реализация мероприятий плана рассчитана до 2024 года <…> Реализация плана даст дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. куб.м. в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей», ― говорится в сообщении, опубликованном на его странице во «ВКонтакте».

Также Аксенов отметил, что в 2020 году на меры, направленные на снижение потерь в сетях водоснабжения Симферополя, будет направлено 400 млн рублей.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Марией Пейчинович-Бурич подчеркнул, что водная блокада Крыма неприемлема.

Кроме того, 19 октября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Крым получит около 50 млрд рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть будет выделена из федерального бюджета

С начала сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Отмечалось, что 29 населенных пунктов перешли на почасовую подачу и подвоз воды.

Главные реки Крыма пересохли или обмелели из-за продолжительной засухи. МИД Украины заявил, что восстановит водоснабжение полуострова только после его «деоккупации».

Проблема с водоснабжением на полуострове началась в 2014 году, когда Киев в одностороннем порядке перекрыл воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей региона. Сейчас крымчане получают воду из местных источников.