Лавров заявил о привлечении внимания генсека Совета Европы к водной блокаде Крыма

Водная блокада Крыма неприемлема. Об этом на переговорах с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Марией Пейчинович-Бурич, прошедших в понедельник, 19 октября, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, ситуация вокруг водной блокады Крыма нарушает и европейские, и универсальные конвенции, сообщает ТАСС. Это нарушает и рекомендацию, которую сделал в 2016 году спепредставитель генсека СЕ Жерар Штудман, посетивший Крым, добавил Лавров.

«Одной из его рекомендаций была необходимость незамедлительно отреагировать на проблему снабжения Крыма водой», — указал Лавров в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком СЕ.

Ранее в понедельник стало известно, что Крым получит около 50 млрд рублей для модернизации системы водоснабжения, основную часть средств выделят из федерального бюджета.

С начала сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Отмечалось, что 29 населенных пунктов перешли на почасовую подачу и подвоз воды.

Главные реки Крыма пересохли или обмелели из-за продолжительной засухи. МИД Украины заявил, что восстановит водоснабжение полуострова только после его «деоккупации».

Проблема с водоснабжением на полуострове Крым началась в 2014 году, когда Киев в одностороннем порядке перекрыл воду из Херсонской области.