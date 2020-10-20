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В Токио не стали комментировать сообщения о российских кибератаках

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Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като на пресс-конференции 20 октября не стал комментировать заявления о якобы кибератаках на структуры и организации Олимпийских игр в Токио, но подчеркнул, что такие действия «подрывают основы демократии».

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«Я хотел бы воздержаться от комментариев по [каждому] отдельному факту, информации о них и анализа. Нельзя игнорировать кибератаки, которые являются злонамеренными действиями, подрывающими основы демократии», — цитирует его портал Sankei.

Как рассказал ТАСС представитель оргкомитета Олимпийских игр в Токио, зафиксированные кибератаки не оказали существенного влияния на работу организации.

«Мы замечаем, что цифровые платформы оргкомитета «Токио-2020» непрерывно подвергаются кибератакам разного масштаба. Однако они не причинили серьезного ущерба нашей деятельности», — сказал собеседник агентства.

Он указал, что оргкомитет не придает огласке содержание мер по отражению таких атак, однако намерен их последовательно принимать в тесном сотрудничестве с заинтересованными ведомствами.

Накануне минюст США предъявил обвинения в хакерстве шести россиянам, причастным к распространению вируса NotPetya в 2017 году. Россиян обвинили в атаках на американские компании, украинские энергосистемы и попытках сорвать президентские выборы во Франции. Этих людей назвали «сотрудниками ГРУ», они якобы организовывали в том числе и кибератаки на Олимпиаду в Южной Корее.

В тот же день свои обвинения предъявил и британский МИД: там отметили, что российская разведка якобы планировала кибератаку на организаторов Олимпийских игр в Токио до их переноса.

Россия не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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