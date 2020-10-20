Глава МИД НКР призвал признать независимость Нагорного Карабаха

Министр иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики Масис Маилян в понедельник, 19 октября, встретилась с аккредитованными в Армении дипломатами иностранных государств и призвал их признать независимость НКР, сообщил МИД непризнанного государства.

На встрече присутствовали министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и омбудсмены по правам человека Армении Арман Татоян и непризнанной республики Артак Бегларян. Список представителей дипломатических миссий иностранных государств не уточняется.

«В качестве дополнительной угрозы региональному миру министр иностранных дел (НКР) назвал непосредственное участие Турции в развязанных Азербайджаном боевых действиях, в том числе путем переброски и вовлечения в вооруженные силы Азербайджана международных вооруженных террористов. Глава МИД Арцаха особо подчеркнул, что международное сообщество не может оставаться нейтральным в вопросе выбора между войной и миром, так как своей безучастностью способствует изоляции народа Арцаха. А это именно то, к чему стремятся Азербайджан и Турция, которые рассматривают изоляцию Арцаха в качестве важного элемента военного противостояния и агрессии», — цитирует сообщение внешнеполитического ведомства непризнанной Нагорно-Карабахской республики «РИА Новости».

Маилян подчеркнул, что в связи со сложившейся гуманитарной ситуацией, когда гражданское население и инфраструктура, имеющее жизненно важное значение, подвергаются умышленному нападению необходимо оказать помощь непосредственно народу Карабаха со стороны различных международных организаций. А в качестве эффективной меры по прекращению военного конфликта и установлению мира в регионе министр призвал международное сообщество «признать независимость республики Арцах».

19 октября французский сенатор Валери Буайе заявила о внесении на этой неделе в сенат документа о признании Нагорно-Карабахской Республики. По ее словам, она намерена внести документ, чтобы признать Нагорный Карабах, а также осудить действия Турции и Азербайджана на территории республики. Кроме того, она заявила, что «противостоять наступлению Азербайджана в Нагорном Карабахе означает противостоять распространению турецкого ислама по Европе».

В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что время для переговоров о размещении в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике международных миротворческих сил еще не настало.

14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал разместить российских наблюдателей в НКР. В то же время дипломат отметил, что решение остается за Баку и Ереваном.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за обострение конфликта друг на друга.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе России, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако боевые действия возобновились в назначенный на перемирие день. Баку и Ереван продолжили обвинять друг друга в атаках и гибели мирных жителей.

17 октября была достигнута договоренность о новом перемирии между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), но уже спустя несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, сообщив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана.