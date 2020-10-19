Книгу религиозных карикатур после убийства учителя издадут во Франции

Главы 13 регионов Франции предложили издать книгу политических и религиозных карикатур и распространять ее в лицеях после убийства под Парижем, сказал председатель совета региона Прованс – Альпы – Лазурный Берег Рено Мюзелье.

«Мы, председатели регионов Франции, выступили с инициативой подготовить публикации, где будут собраны наиболее важные политические и религиозные карикатуры, появившиеся как в региональной, так и в национальной прессе», — приводит слова Мюзелье агентство AFP.

В книге будут собраны наиболее значимые карикатуры, которые ранее опубликовали в региональной и национальной прессе, сообщает агентство «Франс Пресс». Книгу хотят сделать доступной для всех лицеистов.

Мюзелье добавил, что министр образования Жан-Мишель Бланкер уже поддержал это предложение.

Вечером 16 октября в муниципалитете Эранья на окраине Парижа убили преподавателя истории Самюэля Пати, который во время уроков показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из французского журнала Charlie Hebdo. Правоохранители ликвидировали нападавшего, который имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на преподавателя на юге Парижа террористическим актом и призвал граждан к сплочению. Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя, а глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что республика выступает категорически против терроризма в любых проявлениях.

В память о Пати в центре Парижа и других городах Франции прошли акции. Участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей.