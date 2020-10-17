Пушков призвал не ассоциировать с Москвой напавшего на учителя в Париже

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что подозреваемого в убийстве парижского преподавателя не нужно ассоциировать с Россией, поскольку его семья давно мигрировала во Францию. Об этом он 17 октября написал в Twitter.

Накануне студент обезглавил профессора истории Самуэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин предположительно за то, что педагог в начале октября в ходе одной из лекций на тему свободы слова и мнений показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. В ряде СМИ нападавшего назвали «чеченцем из Москвы».

«Не надо ложных ассоциаций. Убийца отношения к Москве давно не имеет — его семью приняла Франция еще в 2008 году. Это было решение французских властей», — подчеркнул Пушков.

По словам сенатора, претензии необходимо предъявлять иммиграционной политике стран, которые предоставляют убежище подверженным радикальным течениям семьям.

Семья молодого человека приехала во Францию в 2008 году из села, расположенного к югу от Грозного. Мальчику тогда было шесть лет. Французские власти после рассмотрения ходатайства семьи Анзоровых о предоставлении убежища отказались предоставить им статус политических беженцев, однако семья получила этот статус через суд в 2011 году.

Ранее в этот день глава Чечни Рамзан Кадыров осудил убийство учителя во Франции, в котором подозревается уроженец северокавказской республики. Он также выразил соболезнования родным погибшего.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на профессора террористическим актом. В рамках расследования задержаны девять человек.