Глава минтруда Чехии назвала главу правительства дебилом

Глава минтруда Чехии Яна Малачова в конце интервью чешскому телевидению назвала премьер-министра страны Андрея Бабиша дебилом и обвинила его в создании «борделя» в стране, полагая, что запись закончилась. В понедельник, 19 октября, запись была опубликована в YouTube.

«Это бордель, который этот Бабиш сделал. А теперь мы все должны это слизать. Это дебил, пардон, извините», — сказала Малачова.

Ранее, 18 октября, в Праге спортивные фанаты собрались на митинг против отмены из-за COVID-19 всех спортивных состязаний. Многие из собравшихся на Староместской площади не имели медицинских масок и не стали соблюдать социальную дистанцию, тем самым нарушив предписания властей. В итоге вскоре после начала митинга власти приняли решение его запретить. Митингующие в ответ на действия полицейских начали бросать в них камни, бутылки и другие предметы.

Проведение митинга осудил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, собравшиеся не думали о здоровье сограждан. Сразу после митинга правоохранители задержали 16 его участников.

По данным республиканского минздрава, на следующей неделе медики прогнозируют рост до 15–20 тыс. новых случаев в сутки. Всего в настоящее время в Чехии насчитывается 98,5 тыс. больных COVID-19.