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Глава минтруда Чехии назвала главу правительства дебилом

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Глава минтруда Чехии Яна Малачова в конце интервью чешскому телевидению назвала премьер-министра страны Андрея Бабиша дебилом и обвинила его в создании «борделя» в стране, полагая, что запись закончилась. В понедельник, 19 октября, запись была опубликована в YouTube.

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«Это бордель, который этот Бабиш сделал. А теперь мы все должны это слизать. Это дебил, пардон, извините», — сказала Малачова.

Ранее, 18 октября, в Праге спортивные фанаты собрались на митинг против отмены из-за COVID-19 всех спортивных состязаний. Многие из собравшихся на Староместской площади не имели медицинских масок и не стали соблюдать социальную дистанцию, тем самым нарушив предписания властей. В итоге вскоре после начала митинга власти приняли решение его запретить. Митингующие в ответ на действия полицейских начали бросать в них камни, бутылки и другие предметы.

Проведение митинга осудил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, собравшиеся не думали о здоровье сограждан. Сразу после митинга правоохранители задержали 16 его участников.

По данным республиканского минздрава, на следующей неделе медики прогнозируют рост до 15–20 тыс. новых случаев в сутки. Всего в настоящее время в Чехии насчитывается 98,5 тыс. больных COVID-19.

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В воскресенье, 18 мая, на Староместской площади в Праге прошла несанкционированная властями акция против мер по обеспечению карантина. Демонстрация была жестко разогнана полицией. Подробности — в фотогалерее «Известий».
Фото: REUTERS/David W Cerny
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Митинг был организован так называемым Движением гражданского неповиновения, выступающим против мер правительства Чехии по борьбе с пандемией COVID-2019
Фото: Global Look Press/CTK/Vladimir Prycek
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В настоящее время количество митингующих в Праге не может превышать 500 человек, о чем организаторы были предупреждены городскими властями
Фото: REUTERS/David W Cerny
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Значительную часть собравшихся составляли члены экстремистских группировок спортивных фанатов
Фото: REUTERS/David W Cerny
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Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и водометы
Фото: Global Look Press/CTK/Ondrej Deml
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«По предварительной информации, на месте должно быть около 20 пострадавших, в том числе сотрудники милиции. Травмы могут быть из-за столкновений или вызванными слезоточивым газом», — сказала пресс-секретарь пражской службы спасения Яна Поштова.
Фото: Global Look Press/CTK/Ondrej Deml
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Футбольные ультрас использовали пиротехнику и дымовые шашки
Фото: Фото: Global Look Press/CTK/Roman Vondrous
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По горячим следам задержаны 16 наиболее активных участников беспорядков
Фото: REUTERS/David W Cerny
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По данным пражских властей, в мероприятии приняли участие не менее 2000 человек
Фото: REUTERS/David W Cerny
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Многие участники митинга демонстративно пренебрегали правилами социального дистанцирования и средствами индивидуальной защиты
Фото: REUTERS/David W Cerny
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Министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек заявил, что организаторы акции будут привлечены к строгой ответственности
Фото: REUTERS/David W Cerny
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Участники акции выкрикивали оскорбления в адрес премьер-министра Андрея Бабиша и министра здравоохранения Романа Примулы
Фото: Global Look Press/CTK/Roman Vondrous
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Собравшиеся требовали отменить запрет на спортивные состязания, отрицали необходимость ношения масок и прочих связанных с пандемией ограничений
Фото: REUTERS/David W Cerny
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш осудил митингующих и поздравил пражскую полицию с успешной операцией
Фото: REUTERS/David W Cerny
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