Песков рассказал о последствиях в случае потери договора СНВ-3

Лишение России и США, а также всего мира Договора по стратегическим наступательным вооружениям (ДСНВ ― СНВ-3) может иметь пагубные последствия. Об этом в понедельник, 19 октября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы надеемся на то, что в любом случае будут продолжены контакты с американской стороной. В целом, конечно, продление договора на год позволило бы нам выиграть время для субстантивных и серьезных переговоров, ибо лишение двух наших стран и всего мира этого документа имело бы весьма пагубные последствия», ― сказал он журналистам.

Также Песков подчеркнул, что отсутствие прогресса в продлении СНВ-3 не означает остановку контактов между странами. Кроме того, он отметил, что это не президент США Дональд Трамп, а именно американская сторона отказалась продлевать договор.

16 октября глава МИД России Сергей Лавров назвал не соответствующими действительности заявления Вашингтона о якобы «принципиальном согласии» Москвы продлить договор о сокращении стратегических вооружений на условиях США, среди которых — включение в соглашение всех ядерных запасов РФ и подключение Пекина к сделке.

Президент РФ Владимир Путин предложил США продлить договор, действие которого завершается в начале 2021 года, без дополнительных условий еще на год. Американская сторона ответила отказом.

В 2021 году истечет срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного между Россией и США в 2010 году.

Москва настаивает на продлении соглашения, однако Вашингтон выдвигает ряд требований, в том числе участие Китая в новом соглашении. Пекин же указывает на отсутствие причин участвовать в переговорах, так как его ядерный арсенал значительно меньше, чем у Штатов.